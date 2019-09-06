Применение "Кинжала" на Камчатке сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео отражения воздушной атаки кораблями Тихоокеанского флота.

Учения прошли в Охотском море. Флагман ТОФ ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц", эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" получили задачу отразить массированную ракетную атаку - ее обеспечивали малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив", ракетный катер Р-79 и два малых противолодочных корабля, выпустившие с различных направлений крылатые ракеты-мишени.

"Варяг" отбивался при помощи корабельных систем ПВО С-300Ф "Форт" и "Оса", БПК открыли огонь из ракетных комплексов "Кинжал", а эсминец использовал систему "Ураган".

- По данным объективного контроля, все цели успешно поражены, - сообщили в Минобороны России.

Корабельный зенитный комплекс "Кинжал" предназначен как раз для отражения массированных воздушных налетов. Унифицированные с сухопутной системой "Бук-М1" ракеты размещены в пусковых модулях по восемь ячеек - на БПК таких модулей восемь. Наводит их на цели многоканальный антенный пост с фазированной антенной решеткой. "Кинжал" может обстреливать одноврменно четыре цели восемью ракетами.

Параллельно тренировались и летчики морской авиации ТОФ. Экипажам двух перехватчиков МиГ-31 необходимо было найти и уничтожить в небе скоростную ракету-мишень "Малахит". Они справились.