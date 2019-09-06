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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал самое красивое место в мире

Текст: Кира Латухина (остров Русский)
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент России Владимир Путин рассказал, что не видел ничего более красивого, чем Камчатка, и назвал ее "наш бриллиант". Об этом он заявил на встрече с дальневосточной общественностью.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Вулканолог Сергей Самойленко заговорил про "образ просвещенной провинции". В музее вулканов на Камчатке в этом году было уже более 15 тысяч туристов. Как социальный предприниматель, он посетовал на сложности с рентабельностью и с арендой: нужна федеральная поддержка, чтобы развиваться.

"Камчатка - вообще наш бриллиант… Все там заповедное, ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", - вспомнил президент. "Вам можно позавидовать: вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Не так часто встречающееся совпадение", - сказал он Самойленко.

В рамках закона о социальном предпринимательстве готовится перечень сфер для господдержки, пояснил Владимир Путин. "Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать", - ободрил он вулканолога.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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