Путин назвал самое красивое место в мире

Президент России Владимир Путин рассказал, что не видел ничего более красивого, чем Камчатка, и назвал ее "наш бриллиант". Об этом он заявил на встрече с дальневосточной общественностью.

Вулканолог Сергей Самойленко заговорил про "образ просвещенной провинции". В музее вулканов на Камчатке в этом году было уже более 15 тысяч туристов. Как социальный предприниматель, он посетовал на сложности с рентабельностью и с арендой: нужна федеральная поддержка, чтобы развиваться.

"Камчатка - вообще наш бриллиант… Все там заповедное, ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", - вспомнил президент. "Вам можно позавидовать: вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Не так часто встречающееся совпадение", - сказал он Самойленко.

В рамках закона о социальном предпринимательстве готовится перечень сфер для господдержки, пояснил Владимир Путин. "Мы не забудем ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать", - ободрил он вулканолога.