Путин обещал договориться с Китаем по русским памятникам

Русские памятники в исторической области КНР Манчжурии можно отреставрировать или перевезти в Россию. Президент не сомневается, что с китайской стороной договориться на этот счет удастся. Об этом он заявил на встрече с дальневосточной общественностью на острове Русский.

Директор музея-заповедника "Владивостокская крепость" Виктор Шалай напомнил, что "на территории Манчжурии" много православных храмов, но нечему радоваться - примеры русского присутствия есть, но состояние памятников ужасающее. А японские мемориалы - видно, что недавно отреставрировали. Дипломаты отвечают, что китайцы - трудные переговорщики и их не убедить, посетовал Шалай. "Но я думаю, что это возможно", - посмотрел он на президента.

Уникальным объектом назвал Владивостокскую крепость глава государства. А потом перешел к ответу: такие вопросы решаются по межправительственным соглашениям. "У нас много захоронений наших воинов в различных странах, и в Европе, и в Азии… Не думаю, что так уж сложно нам будет договориться с Китаем, тем более, что с этой страной у нас особые отношения сложились", - обрадовал он музейного работника. "Я не вижу никаких проблем, чтобы решить этот вопрос с китайским руководством", - подчеркнул президент. Японцы финансировали, а мы нет, предположил он.

"Для китайских властей это не может быть приоритетом, это наш приоритет", - пояснил Владимир Путин. "Просто выделить соответствующие ресурсы, договориться с китайскими друзьями… Мне кажется, что мы это решим и достаточно быстро", - заключил глава государства. Причем речь идет не только о реставрации. Один белокаменный храм вообще можно разобрать и перевезти, ответил на вопрос президента Шалай.