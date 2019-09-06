Путин объяснил пользу эскроу-счетов

На сложную ситуацию пожаловалась обманутая дольщица Светлана Веселова. "Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации", - заметил Владимир Путин. "Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще "на бобах"", - сказал он.

Глава государства надеется, что когда-нибудь будет покончено "с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере" - после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета.

Темпы строительства также могут снизиться, но эскроу-счета - "единственный цивилизованный способ нормальной цивилизованной работы в строительном секторе", уверен Путин.