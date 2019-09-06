4-6 сентября 2019 владивосток
Власть
06.09.2019 10:15
Текст: Кира Латухина (остров Русский)

Путин объяснил пользу эскроу-счетов

Переход на эскроу-счета позволит не оставить "на бобах" дольщиков. Об этом заявил президент на встрече с дальневосточной общественностью на острове Русский.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

На сложную ситуацию пожаловалась обманутая дольщица Светлана Веселова. "Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации", - заметил Владимир Путин. "Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще "на бобах"", - сказал он.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Минстрой утвердил нормативы средней стоимости одного квадратного метра

Глава государства надеется, что когда-нибудь будет покончено "с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере" - после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета.

Темпы строительства также могут снизиться, но эскроу-счета - "единственный цивилизованный способ нормальной цивилизованной работы в строительном секторе", уверен Путин.