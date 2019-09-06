Путин поддержал либерализацию экономических статей

Президент выступил против заключения под стражу обвиняемых по экономическим статьям. Об этом зашла речь на встрече с дальневосточной общественностью на острове Русский.

Бизнесмен Александр Ефремов пожаловался на сложную ситуацию с регистрацией улова, некоторые предприниматели из-за этого имеют проблемы с законом.

"Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее", - заметил Владимир Путин, призвав найти баланс между интересами государства и граждан.

Ситуацию с регистрацией улова вне экономической зоны России президент назвал абсолютно ненормальной. "Ее надо исправлять", - считает он.