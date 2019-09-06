Путин пообещал сохранить субсидирование авиаперелетов с Дальнего Востока

Субсидирование перелетов с Дальнего Востока в европейскую часть сохранится, заявил президент на встрече с дальневосточной общественностью.

Для Дальнего Востока разработано уже 10 субсидируемых внутренних рейсов. "В целом по стране для связи с Дальним Востоком - 300 с лишним субсидируемых рейсов по разным каналам и в разной степени субсидирования находятся. Но основные перелеты с Дальнего Востока в европейскую часть, в Сибирь и так далее, мы, безусловно, будем сохранять. Это решение будет принято", - заверил Владимир Путин.

"Я много раз уже говорил на этот счет со своими коллегами - и с руководителями транспортных организаций, авиационных компаний, и с Минтрансом, с Минфином, - продолжил президент. - Мы, безусловно, должны обеспечить связанность страны. Человек не может, проживая в каком-то из регионов, не иметь возможности приехать в Москву, в Петербург, в любой другой регион страны. Иначе он перестает себя чувствовать гражданином". "Безусловно, мы будем делать все, чтобы связанность страны была обеспечена, в том числе будем поддерживать и эти льготы по перевозкам", - заверил он.

Говоря про авиаперевозчиков, глава государства подчеркнул: "Они счетоводы очень искусные: все время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими". "Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, столько потребностей, и, исходя из этого, просто взвинчивают цены - достаточно примитивно все считают", - заметил он, добавив, что так делают многие авиакомпании в мире.