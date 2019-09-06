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06.09.2019 09:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин прокомментировал идею киберполиции

Текст: Кира Латухина (Кира Латухина )
Нужно бороться с современными способами распространения наркотиков, но в рамках уже имеющихся структур. Об этом заявил президент на встрече с дальневосточной общественностью на острове Русский.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Один из участников рассказал о работе по "зачистке" от рекламы зелья целых кварталов и сообщил, что наркотики уже даже можно приобретать за биткойны.

Фото: Icafreitas/Istock
Как себя вести, если столкнулся с кибершантажом

"Не знаю, нужна ли киберполиция", - заметил в ответ на предложения глава государства. "МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения. В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать", - пояснил он и обещал сказать об этом главе МВД.

Владимир Путин напомнил, что дублирование функций неэффективно. "У сейчас вся работа, что касается численности, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что нужно одной гребенкой все причесывать, нужно определяться с приоритетами", - заметил он.

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