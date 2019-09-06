Путин рассказал о любви к пельменям

Во время беседы с дальневосточной общественностью на острове Русский президент заинтересовался таежной кухней и признался в любви к пельменям.

Участники наперебой приглашали главу государства - то в Магадан, то на Сахалин. После того как его позвали к удэгейцам в село древних охотников севера - Красный яр, Владимир Путин спросил, какое там национальное блюдо.

"Пельмени и лянцай (салат из картофеля с кетой и луком - прим. "РГ")", - сообщила женщина. "Мы тоже все любим пельмени", - улыбнулся президент. А собеседница немного смущенно продолжила: "И просто сырое мясо: никто еще не умер и без него жить не можем!" "Главное, чтобы оно было у вас на столе", - заключил глава государства и обещал помочь сохранить удэгейский язык.