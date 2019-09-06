Путина пригласили на прииск в Магадан

Легализовать деятельность старателей, а за черное копательство наказывать построже решил глава государства. Об этом шла речь во время встречи президента с общественностью на острове Русский. Владимир Путин также согласился приехать на Магадан.

"Мышей в тайге меньше, чем старателей", - возмутился золотопромышленник Александр Басанский. "Если человек незаконно разрабатывает недра - то есть черный копатель - и меньше 2 миллионов стоимость золота, то штраф 5 тысяч рублей", - нашел он несправедливость в законодательстве. А потом пригласил главу государства в Магадан.

"Я приеду", - пообещал президент. "Золото вы еще не мыли, приглашаем вас", - обрадовался Басанский. "В 2020 году у вас вся программа расписана, может, 2021 год", - предложил он.

Глава государства ответил и на предложение наказывать черных копателей по-другому. "Наверное, вы правы, надо это сделать", - заметил он, но напомнил, что там, где работают люди, компаниям невыгодно добывать золото.

"Все запрещать - это неправильно, мы уже это проходили. А вот навести порядок, конечно, нужно", - сказал президент.

"Должна реальная ответственность наступать за серьезные нарушения, но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определенные выработать, но чтобы это не нарушало права других", - подчеркнул Владимир Путин. "Определять участки по глубине и размерам, чтобы параметры не мешали работать другим людям. Регламентация нужна определенная", - заключил глава государства.