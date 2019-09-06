Путина пригласили в Чили к старообрядцам

Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над отдельной подпрограммой по переселению соотечественников из дальнего зарубежья. Об этом его попросили на встрече с дальневосточной общественностью.

Старообрядка Агрипина Ануфриев-Егорофф в декабре прошлого года решила вернуться в Россию из Бразилии с сыном, первой получила "дальневосточный гектар" и сейчас живет в Амурской области, делает сыры. "Для нас Россия очень далеко - как сказка", - заметила она.

"Вскоре около 50 старообрядческих семей из Южной Америки намерены переехать сюда", - сообщила Агрипина

Женщина также попросила о долгосрочном кредитовании (лет на 20) в сельском хозяйстве до 2% и пять лет рассрочки первого платежа, "чтобы к климату привыкнуть, обустроиться, завести технику".

"Давайте подумаем над подпрограммой для переселенцев, как вы, из стран Дальнего Зарубежья, чтобы не выделять старообрядцев в отдельную категорию. Понимаю, что вам нужно время на адаптацию, особая категория поддержки. Мы подумаем. Тем более что это не массовый поток сотни тысяч людей. Хотя сам факт, что вы переселяетесь, очень хорошо", - сказал глава государства.

Ануфриев-Егорофф передала привет от своей тети из Чили и пригласила на русскую кухню - Путин скоро приедет в эту страну на саммит АТЭС. "Не знаю, удастся ли мне в Чили попробовать русскую кухню. Если случится, я буду очень рад. Тетя не собирается переезжать пока?" - поинтересовался президент. "Пока думает", - ответила Агрипина.