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06.09.2019 05:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сахалинским пенсионерам показали астрономические часы Ивана Грозного

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Пенсионеры из сахалинского города Томари посетили выставку одного шедевра "Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы из собрания Государственного Эрмитажа", открывшуюся в Южно-Сахалинске. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, поездка организована в рамках проекта "Сахалинское долголетие".

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В областной центр пожилые люди приехали на комфортабельном автобусе - "музеемобиле", который используется для доставки жителей отдаленных населенных пунктов в музеи Южно-Сахалинска. С июля этого года поездки на встречи с прекрасным совершили более 400 жителей из 20 сел области.

Выставка одного шедевра работает в Музее книги А. Чехова "Остров Сахалин" в рамках "Дней эрмитажа". Специалисты музея рассказали экскурсантам об истории астрономических часов с небесным и земным глобусами, созданных в 1584 году по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа I и впоследствии переданых Ивану Грозному в качестве дипломатического дара. Сахалинцы - первые, кому представилась возможность увидеть этот экспонат после реставрации.

Справка "РГ"

Проект "Сахалинское долголетие" запущен в островной области 1 апреля этого года с целью дать возможность пожилым жителям региона посещать культурные и спортивные учреждения. Первыми его участниками стали жители Южно-Сахалинска, а в мае к проекту подключились все районы области. Сегодня более 30 тысяч сахалинцев и курильчан в возрасте старше 65 лет могут на выбор посещать 50 спортивных и 60 культурных учреждений.

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