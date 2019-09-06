Сахалинской области добавят почти миллиард на расселение "аварийки"

Более 936 миллионов рублей выделит Сахалинской области на переселение жителей аварийных домов Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соглашение с фондом подписал на V Восточном экономическом форуме глава островного региона Валерий Лимаренко.

- В области почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья с высокой степенью износа - около 10 процентов всего островного жилфонда. В новых квартирах нуждаются 15 тысяч семей. Поэтому для нас принципиально важно решить проблему с аварийным жильем в кратчайшие сроки, - отметил он.

Около 350 семей из Охи, Ноглик и Южно-Курильска уже получили новое жилье в этом году. В ближайшие четыре месяца из аварийных квартир в новостройки должны переехать еще 650 семей.

Полностью избавиться от "аварийки" область должна к 2024 году. Ежегодно планируется вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья. А это значит, что надо почти удвоить объемы строительства по сравнению с 2018 годом.