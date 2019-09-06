Трутнев: Дальнему Востоку не хватает строителей

На Дальнем Востоке не хватает рабочих строительной специальности. Об этом заявил на Восточном экономическом форуме вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопрос журналистов о работающих на предприятия ДФО китайцах.

По его словам, есть инвестор, строящий объект, иностранная компания, у нее есть право привлекать иностранную рабочую силу.

"Есть утвержденная нормативными актами пропорция, иностранный инвестор может привлекать 20 процентов работников из своей страны, - сказал он. - У нас нет рабочих рук, строительных компаний. У нас идет строительство 1800 новых проектов. Построить их одновременно мы не можем, недостаточно строителей".