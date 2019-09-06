В Приморье открылась выставка "Конкурс Чайковского: легенды и история"

На Приморской сцене Мариинского театра открылась фотовыставка ТАСС "Конкурс Чайковского: легенды и история". Она приурочена к гала-концерту лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который проходит в рамках культурной программы V Восточного экономического форума.

Как сообщили в ТАСС, в экспозицию вошли работы фотокорреспондентов агентства, сделанные в разные годы. Эти кадры - настоящая фотолетопись конкурса Чайковского. Не удивительно, что присутствовавшая на открытии заместитель председателя правительства России Ольга Голодец назвала сотрудников ТАСС "наши летописцы".

"Мы так много снимаем и рассказываем о том, что происходит в сфере культуры, что мне многие говорят: ТАСС расшифровывается как "театральное агентство Советского Союза", - заметил генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Организовать экспозицию предложила Ольга Голодец. Идея была встречена с радостью. Сергей Михайлов отметил, что на выставке представлены работы выдающихся фотографов. Среди них, к примеру, снимки Александра Конькова, которого Федерико Феллини называл главным папарацци Советского Союза. Герои фоторепортажей тоже люди известные.

"Обратите внимание на фотоработу об участии Вана Клиберна. Это человек, который прославился благодаря тому, что победил в конкурсе Чайковского", - рассказал Сергей Михайлов.

Помимо американского пианиста на снимках можно увидеть Владимира Крайнева, Виктора Третьякова, Гидона Кремера, Каринэ Георгиан, Михаила Плетнева и других известных исполнителей.

"Конкурс Чайковского для нашей страны - одно из самых главных музыкальных событий. В этом году он получился ярким как никогда. Он получился блистательным", - подчеркнула Ольга Голодец.

Лауреаты конкурса Ань Тяньсю и Сергей Догадин тоже с удовольствием приняли участие в выставке и были приятно удивлены, когда им подарили кадры из фотоархива ТАСС. Ань Таньсю достался постер с изображением Вана Клиберна, а Догадину - со скрипачом Виктором Третьяковым.

Подарки вручили и еще одним участникам мероприятия - ученикам Центральной музыкальной школы Владивостока. Ее открытие в этом году стало важным событием для Приморья.

Справка "РГ"



ТАСС не в первый раз проводит подобные фотовыставки. В начале года на приморской сцене Мариинки была представлена экспозиция "Театр в объективе ТАСС".



Освещение культурных событий - одно из важнейших направлений в работе агентства. В 2019 году ТАСС стал официальным информационным партнером Года театра.