Вице-президент "Норникеля": Арктика - ключевой для нас регион

Статс-секретарь - вице-президент компании "Норильский Никель" Дмитрий Пристансков - об актуальности и важности повестки Восточного экономического форума применительно к деятельности ГМК "Норникель":

- В связи с прошедшими территориально-административными изменениями - переходом Забайкальского края из состава Сибирского Федерального округа в ДФО изменилась и повестка работы ГМК "Норильский Никель" на Восточном экономическом форуме. Наша компания - с 2015 года партнер деловой программы ВЭФ. Но, если раньше мы были представлены преимущественно в Сибири - на Таймыре и на Кольском полуострове, то теперь мы - после присоединения Забайкалья к ДФО - стали активным участником экономических процессов на Дальнем Востоке.

В Забайкальском крае у нас на условиях государственно-частного партнерства пущен Быстринский ГОК - за последние десять лет это, наверное, самый масштабный проект в отрасли, созданный "с ноля". Кроме самого комбината к нему проложена железная дорога, и в следующем году мы ожидаем выход Быстринского ГОКа на проектную мощность в 10 миллионов тонн руды. Поэтому для нас повестка Восточного экономического форума крайне актуальна и важна. Более того, на полях этого Форума мы обсуждаем развитие не только Дальнего Востока, но и Арктики.

Арктика - ключевой для нас регион. Компания "Норильский Никель" почти 85 лет работает на Таймыре, занимается добычей руды и цветной металлургией - за Полярным кругом очень немногие до сих пор отваживаются развивать производство в этих отраслях. И "Норильский Никель", являясь главным резидентом экономической деятельности на Таймыре, не может не координировать свои усилия с государством. Мы обсуждаем, например, проект федерального закона о государственной поддержке экономической деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. В этом интересы компании и государства совпадают - не случайно Президентом РФ поставлена задача активизировать развитие регионов Российской Арктики. Как вы знаете, тот же Таймыр - до сих пор малоосвоенная территория, он на 75 процентов не изучен геологически. И вчера на профильных сессиях Форума мы ряд инициатив в этой области предлагали. Если конкретно - как привлечь крупные частные инвестиции в геологоразведку в арктической зоне.

В условиях Арктики взаимодействие бизнеса и государства определяет успех практически всех проектов. Например, яркий пример - реконструкция норильского аэропорта Алыкель, которая в этом году должна завершиться. Благодаря сотрудничеству Минтранса, Росавиации, администрации Красноярского края с компанией "Норильский Никель" эту масштабную реконструкцию - с капитальным ремонтом взлетно-посадочной полосы, перронов и так далее - удалось провести так, что работа аэропорта не прерывалась. Норильск не попал в изоляцию - авиасообщение с большой землей действовало. Кроме средств федерального бюджета в реконструкцию "Алыкеля" ГМК "Норильский Никель" вложила 5 миллиардов рублей.

Еще один пример - прокладка в Норильский промышленный район оптоволоконной линии связи, что позволило обеспечить Норильск и его жителей доступом к широкополосному интернету, к порталам госуслуг и так далее. Компания вложила в это 2,5 миллиарда рублей, а правительство Красноярского края предоставило нам преференции при уплате налога на имущество.

Самое важное - сотрудничество продолжается, мы вносим новые предложения и государство нас слышит. Вчера, например, на одной из сессий у нас была активная и плодотворная дискуссия с Министерством Природных ресурсов РФ.