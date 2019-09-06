Всех белух из "китовой тюрьмы" освободят до конца осени

Несколько десятков белух, которые до сих пор остаются пленниками "китовой тюрьмы" в приморской бухте Средняя, должны выпустить до конца осени. Об этом на полях V Восточного экономического форума сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий Минприроды России Иван Шмаков.

"До середины - конца осени мы этот процесс завершим", - заявил Шмаков в интервью ТАСС.

Он также отметил, что правильным решением стало допустить к процессу выпуска морских млекопитающих представителей общественных организаций. Их бдительный контроль сделал ситуацию с "китовой тюрьмой" более открытой.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Летом "пленников" начали освобождать. Первую партию животных отпустили на волю 27 июня, вторую - 16 июля, третью и четвертую - 6 и 27 августа.