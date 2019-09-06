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06.09.2019 22:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Качество буровых установок из Оренбуржья отметили в Европе

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Уникальную продукцию запустили в производство на оренбургском заводе бурового оборудования. Взрывозащищенная подземная буровая установка ZBO U7ex не имеет аналогов по своим рабочим параметрам.
Врио губернатора области Денис Паслер поздравил заводчан с очередным успехом. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Врио губернатора области Денис Паслер поздравил заводчан с очередным успехом. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Врио губернатора области Денис Паслер поздравил заводчан с очередным успехом. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, новинка предназначена для крупнейшей алмазодобывающей компании России и мира – "АЛРОСА": на ее долю приходится 95 процентов добычи алмазов в стране и 27 процентов от мирового объема.

Врио губернатора региона Денис Паслер поздравил заводчан с очередным успехом и вручением сертификата европейского качества.

Фото: ПАО "Газпром"
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- Вы работой подтверждаете свой профессионализм и высокий потенциал предприятия: генерируете свежие идеи, выпускаете новое оборудование, покоряете рынки зарубежных государств и привлекаете новых покупателей вашей продукции. Сертификат европейского качества, который сегодня вручается заводу, и то, что вы работаете с такими крупнейшими компаниями, как "АЛРОСА", "Евраз", УГМК - яркое тому подтверждение. Поэтому я хочу, чтобы вы реализовывали свой потенциал более эффективно и за ближайшие два-три года выросли минимум в два раза, - напутствовал сотрудников завода лидер региона.

Как известно, разведка месторождений и добыча алмазного сырья в РФ сосредоточена в Якутии и Архангельской области. Новая установка рассчитана на работу в условиях алмазных шахт, где нередко присутствует взрывоопасный газ метан. Она оснащена системой дистанционного управления и защищена специальным корпусом. Ее главная задача - выполнить работу без риска для жизни и здоровья проходчиков. На сегодня аналогов этому оборудованию не выпускают ни в России, ни за рубежом.

Кстати, европейский сертификат получила еще одна установка, выпускаемая здесь. Буровая ZBO S15 - первая отечественная продукция такого рода, отмеченная маркировкой СE, подтверждающей соответствие европейским стандартам.

Справка "РГ"

На оренбургском заводе бурового оборудования работают более 240 человек. Выпускаемое здесь оборудование известно не только в России, но и в странах СНГ, а также дальнего зарубежья. Сейчас продукция оренбургского завода поставляется в Казахстан, Узбекистан, Украину, Белоруссию. Предприятию нескольких лет подряд присуждалось звание "Лидер экономики" областного конкурса.
 

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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