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06.09.2019 11:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лето-2019 в Ижевске стало самым холодным с начала века

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лето-2019 стало самым холодным в Ижевске в 21 веке. Средняя температура за три месяца составила 15,6 градуса по Цельсию, сообщила пресс-секретарь Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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За три месяца не зарегистрировано ни одного дня с жарой в 30 градусов. При этом выпало 259 миллиметров осадков.

- Думала, лето будет самым влажным за последние годы. К удивлению, нет. Самое мокрое лето за последние 20 лет отмечено в 2017 году, выпало 312 миллиметров воды. Больше, чем в этом году, осадков выпадало в 2000, 2004, 2012 и 2015 годах, - сказала Шумихина.

Она также добавила, что дождливыми в этом сезоне были 58 дней лета. Это больше среднего, но не рекорд. К примеру, в 2015 году таких дней было 65.

Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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