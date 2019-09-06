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06.09.2019 23:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оренбургские школы дополнительно получат 60 новых автобусов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В текущем году автопарк школ Оренбуржья пополнится еще на 60 единиц транспорта. По распоряжению Правительства РФ, региону выделено 18 автобусов марки ПАЗ и 42 - марки ГАЗель Next. Первая партия из восьми автомобилей ГАЗель уже поступила в область.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Торжественная церемония передачи сертификатов на новую технику состоялась в пятницу на базе Оренбургского автотранспортного колледжа.

- В Оренбургской области 40 процентов школьников проживают в сельской местности, 78 процентов школ - сельские. Для того, чтобы дети в комфорте и безопасности добирались в свои школы и обратно домой, мы обновляем автопарк, - подчеркнул и.о. министра образования региона Алексей Пахомов. - На сегодня у нас 527 школьных маршрутов, по которым ежедневно 600 автобусов перевозят свыше 10 000 детей.

Фото: Николай Гагарин
В Оренбуржье к 2025 году ликвидируют вторую смену в школах

Как известно, эта техника должна соответствовать самым жестким требованиям. А в будущем году вступит в силу новое положение, согласно которому предельный возраст школьных автобусов не должен превышать десяти лет.

По словам Пахомова, к изменению законодательства в Оренбуржье готовятся заранее. В текущем году школьный автопарк региона будет обновлен на рекордное количество единиц - 105.

Напомним, что к началу нового учебного года за счет областного бюджета уже было приобретено и поставлено 45 школьных автобусов на сумму более 90 миллионов рублей.

Кстати

Новый транспорт получили Николаевская школа Сорочинского городского округа, Ащебутакская школа Домбаровского района, Светлинская школа Сакмарского района, Нижнекурмейская школа Абдулинского городского округа, Новосамарская школа Кувандыкского городского округа, Гавриловская школа Саракташского района, Павло-Антоновская школа Тоцкого района и средняя школа №2 поселка Энергетик Новоорского района.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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