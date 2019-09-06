Павел Крашенинников презентовал "Заповеди советского права" в Уфе

6 сентября в Уфе прошла лекция-презентация новой книги председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. Эта книга продолжает серию работ, посвященных развитию государства и права от древнейших времен до наших дней.

- В своем историческом цикле я стараюсь анализировать вопросы государства и права, как, кем и почему готовились и принимались нормативные акты. И конечно, это книги об ошибках, которые совершались в тот период, - рассказал на презентации Павел Крашенинников.

Новая книга "Заповеди советского права: очерки о государстве и праве военного и послевоенного времени. 1939-1961" рассматривает три периода отечественной истории: Вторую мировую войну, послевоенный период и разоблачение культа Сталина вплоть до выноса его тела из Мавзолея. Особенность этой работы в том, что автор анализирует правовые документы и другие исторические источники, обобщает и делает свои выводы, формулирует основные "заповеди" истории советского права. Также в работе представлены очерки о людях, которые стали "регулировщиками движения к коммунизму", то есть о правоведах. Павел Крашенинников подробно рассказывает, например, о Романе Руденко, выступившем в качестве главного гособвинителя в Нюрнбергском процессе. Есть в книге очерк и об уроженце Башкирии Анатолии Венедиктове, который занимался законопроектной работой и написал более 200 трудов по праву.

Фото: Петр Коннов/РГ

На презентации в Уфе Павлу Крашенинникову задали немало вопросов, начиная с того, как он настраивается на написание книг и заканчивая историческими тонкостями событий прошлых лет. Так выяснилось, что автор предпочитает писать книги в своем заставленном книгами кабинете под звуки музыки. А на каверзный вопрос, что общего между написанием книг и законов, Павел Владимирович ответил просто: "Лингвистика". Он подчеркнул, что от одной запятой в законе порою зависят судьбы миллионов человек, поэтому над законами приходится особенно тщательно трудиться и важно получить общественную и профессиональную оценку документа.

По словам Крашенинникова, сложнее всего при написании книги "войти в процесс", "ощутить эпоху". Для этого он смотрит документальные и художественные фильмы, читает книги, поднимает описывающие тот период документы из архивов и библиотек.

- Нельзя игнорировать прошлое, нужно изучать его и делать выводы, чтобы не наступить на те же грабли, - считает Павел Крашенинников.

Кстати, на написание "Заповедей советского права" у него ушло больше года.

- Павел Владимирович - прогрессивный человек. Мало, кто из современных правоведов мог бы написать такой труд о непростой истории страны, о репрессиях и личностях, которые формировали право в тот период, - отметил председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена.