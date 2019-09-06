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06.09.2019 11:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарская область приняла участие в Восточном экономическом форуме

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Делегация правительства Самарской области приняла участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019), который открылся 4 сентября во Владивостоке. В этом году на форуме Самарскую область представляют министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр управления финансами Андрей Прямилов и руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин.
Министр Самарской области Дмитрий Богданов (на фото в центре) встретился с представителями крупных иностранных компаний. Фото: Официальный сайт МЭРИ Самарской области Министр Самарской области Дмитрий Богданов (на фото в центре) встретился с представителями крупных иностранных компаний. Фото: Официальный сайт МЭРИ Самарской области
Министр Самарской области Дмитрий Богданов (на фото в центре) встретился с представителями крупных иностранных компаний. Фото: Официальный сайт МЭРИ Самарской области

Площадка ВЭФ полноправно считается местом притяжения для российских и иностранных инвесторов. Участники форума знакомятся с наиболее эффективными территориями для вложений капитала, и Самарской области, несомненно, есть, что предложить инвесторам.

Фото: Игорь Агеенко/ РИА Новости
В Самарской области усилили работу по улучшению инвестиционного климата

В регионе для улучшения делового климата в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт" создана и широкоформатная бизнес-инфраструктура: от поддержки молодых проектов в различных бизнес-инкубаторах, до больших индустриальных парков, ОЭЗ и ТОСЭР. Всестороннюю поддержку инвесторам оказывает непосредственно министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. В свою очередь, Агентство по привлечению инвестиций Самарской области работает в режиме "одного окна" для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти.

Мероприятия ВЭФ традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных экономическим отношениям России со странами мира. В деловую программу Форума входят бизнес диалоги с ведущими странами - партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, среди которых Япония, Китай, Индия, Корея, Арабские Эмираты, Монголия и многие другие.

По мнению Дмитрия Богданова, ВЭФ - удобная площадка для коммуникации в одном месте с инвесторами как из стран Азии, так из целого ряда активных государств.

Фото: АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти"
ОЭЗ "Тольятти" вошла в топ-10 российских инвестиционных площадок

- Сегодня мы провели встречи с двумя крупными бизнес-объединениями: корейской "KOTRA" и японской "ROTOBO", договорились о насыщенном плане работы на ближайший год, с шестью потенциальными инвесторами, обсудили преимущества реализации их проектов на территории Самарской области, на встрече с Росконгрессом договорились о совместной работе по развитию экономики региона и продвижения имиджа региона и страны в целом на международной арене. Вместе с коллегами из "Стратеджи Партнерс", принимавших в свое время участие в подготовке стратегии развития Самарской области, обсудили этапы ее реализации и наметили участки, способные стать новыми точками роста. Все встречи прикладные и направлены на выполнение амбициозных задач в рамках реализации национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Развитие МСП", "Повышение производительности труда" и ВЭФ - уникальная возможность рассказать инвесторам о возможностях региона, привлечь в область, как иностранный капитал, так и компетенции!

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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