В Башкирии семь человек попали в больницу с отравлением грибами

В Дуванском районе трое детей и четверо взрослых госпитализированы в Месягутовскую центральную районную больницу с признаками отравления.

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ, пациентов доставили в больницу 4 сентября. Им провели необходимые диагностические и лечебные мероприятия и установили, что все семь человек отравились грибами.

Сейчас они находятся в терапевтическом, детском и инфекционном отделениях. Их состояние стабильное и относительно удовлетворительное, уточнили в минздраве. Пациентам предоставляют лечение по программе госгарантий.

Выяснилось, что одна из отравившихся женщин вместе с внучкой накануне собрала грибы, испекла из них пирог и угостила семью и друзей.