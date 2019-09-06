В Оренбуржье на нацпроект "Демография" направят 1,75 миллиарда рублей

Как сообщило министерство социального развития Оренбургской области, за пять лет суммарный коэффициент рождаемости в регионе планируют довести до показателя 1,909.
По информации ведомства, на сегодня 6 497 оренбургских семей пользуются правом на ежемесячные денежные выплаты за счет федерального бюджета в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Сумма пособия составляет 9259 рублей. С 2020 года она вырастет до 9900 рублей (размер прожиточного минимума ребенка за второй квартал 2019 года).
В текущем году 171 семья получила единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей. На каждого ребенка выплачивается 25 000 рублей.
Кроме того, ежемесячную денежную выплату в размере 5398 рублей получают 12 527 семей, имеющих трех и более детей. Эта сумма выплачивается в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста.
На сегодня сертификат на региональный материнский капитал получили 2 447 многодетных семей. А 3 387 семей уже распорядились полученной суммой - в их число входят и те, кто воспользовался единовременной выплатой.
В первом полугодии 2019-го семьям, страдающим бесплодием, выполнено 1 120 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы обязательного медицинского страхования.
Кстати
Для того чтобы оформить меры поддержки, следует обратиться в филиалы Центра социальной поддержки населения по месту жительства. Всю информацию о помощи семьям можно получить на официальном сайте министерства социального развития Оренбургской области или по "горячей" линии 8 (3532) 77-03-03 (звонки принимаются с понедельника по субботу, с 8:30 до 22:00).