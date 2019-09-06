В Оренбуржье на нацпроект "Демография" направят 1,75 миллиарда рублей

На поддержку семей с детьми в рамках реализации национального проекта "Демография" в Оренбуржье до конца 2019-го будет направлено 1,75 миллиарда рублей. Всего же до 2024 года расходы на эти цели составят 11,57 миллиарда рублей.

Как сообщило министерство социального развития Оренбургской области, за пять лет суммарный коэффициент рождаемости в регионе планируют довести до показателя 1,909.

По информации ведомства, на сегодня 6 497 оренбургских семей пользуются правом на ежемесячные денежные выплаты за счет федерального бюджета в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Сумма пособия составляет 9259 рублей. С 2020 года она вырастет до 9900 рублей (размер прожиточного минимума ребенка за второй квартал 2019 года).

В текущем году 171 семья получила единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей. На каждого ребенка выплачивается 25 000 рублей.

Кроме того, ежемесячную денежную выплату в размере 5398 рублей получают 12 527 семей, имеющих трех и более детей. Эта сумма выплачивается в случае рождения третьего или последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

На сегодня сертификат на региональный материнский капитал получили 2 447 многодетных семей. А 3 387 семей уже распорядились полученной суммой - в их число входят и те, кто воспользовался единовременной выплатой.

В первом полугодии 2019-го семьям, страдающим бесплодием, выполнено 1 120 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы обязательного медицинского страхования.

Кстати

Для того чтобы оформить меры поддержки, следует обратиться в филиалы Центра социальной поддержки населения по месту жительства. Всю информацию о помощи семьям можно получить на официальном сайте министерства социального развития Оренбургской области или по "горячей" линии 8 (3532) 77-03-03 (звонки принимаются с понедельника по субботу, с 8:30 до 22:00).