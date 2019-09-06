Новости

Задержанному по запросу США топ-менеджеру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы 14:27
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel 14:19
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной 14:15
ТЦ "Авиапарк" остался без электричества из-за аварии 14:15
Найдено тело женщины, погибшей при крушении катера в Крыму 14:15
Анализ ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации 14:12
"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава" 14:08
Lada 4x4 и Vesta - самые экспортируемые модели из России 14:05
Кириенко: Организация выборов требует знаний и личного мужества 13:54
Красноярский экономический форум поменяет формат 13:49
Продюсер прооперированного Розенбаума рассказала о его состоянии 13:41
Губернатор Волгоградской области вручил государственные награды 13:40
В Екатеринбурге уволили обвиняемых в изнасиловании полицейских 13:32
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию 13:28
Пациент воронежской больницы напал на медсестру 13:27
В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой 13:24
В Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду 13:22
Плоские тарифы в ДФО не отменят 13:22
Трутнев: Дальнему Востоку не хватает строителей 13:18
Лукашенко назвал Брестскую область образцом стабильного развития 13:15
Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык 13:14
Жена Павла Мамаева прокомментировала новость про УДО мужа 13:12
В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей 13:08
Хрусталь и барокко: Уральская "золотая" школа прославилась на весь мир 13:06
Китайцы и Volkswagen запустили продажи доступного кроссовера Jetta 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 13:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сегодня Прокуратура Пермского края начала проверку информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской клинической больницы № 6.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Скворцова: Врач должен принимать пациента столько времени, сколько нужно

Как пояснили "РГ" в надзорном ведомстве, сотрудники прокуратуры побывают в больнице и встретятся с трудовым коллективом учреждения, чтобы оценить ситуацию с правовой точки зрения. По результатам проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации.

Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.

В краевом минздраве опровергли информацию о забастовке врачей. В ведомстве отметили, что больница работает в штатном режиме, помощь пациентам оказывается в полном объеме. Ситуация в больнице находится на контроле министерства, представители которого регулярно общаются с сотрудниками медучреждения.

Так, 6 августа министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова встретилась с коллективом больницы и обсудила вопросы ремонта и строительства нового корпуса. Кроме того, был рассмотрены вопросы начисления зарплаты и кадрового дефицита. 4 сентября состоялась повторная встреча, на которой присутствовали представители минздрава и профсоюзов. На ней также обсуждались вопросы заработной платы, были даны ответы на интересующие вопросы. В ведомстве подчеркнули, что в ГБУЗ ПК "Городская больница №6" регулярно проводятся проверки трудовой инспекцией.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо
Правительство расширит программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов