В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей

Сегодня Прокуратура Пермского края начала проверку информации о несоблюдении трудовых прав врачей городской клинической больницы № 6.

Как пояснили "РГ" в надзорном ведомстве, сотрудники прокуратуры побывают в больнице и встретятся с трудовым коллективом учреждения, чтобы оценить ситуацию с правовой точки зрения. По результатам проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации.

Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.

В краевом минздраве опровергли информацию о забастовке врачей. В ведомстве отметили, что больница работает в штатном режиме, помощь пациентам оказывается в полном объеме. Ситуация в больнице находится на контроле министерства, представители которого регулярно общаются с сотрудниками медучреждения.

Так, 6 августа министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова встретилась с коллективом больницы и обсудила вопросы ремонта и строительства нового корпуса. Кроме того, был рассмотрены вопросы начисления зарплаты и кадрового дефицита. 4 сентября состоялась повторная встреча, на которой присутствовали представители минздрава и профсоюзов. На ней также обсуждались вопросы заработной платы, были даны ответы на интересующие вопросы. В ведомстве подчеркнули, что в ГБУЗ ПК "Городская больница №6" регулярно проводятся проверки трудовой инспекцией.