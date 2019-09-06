Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего в Красноярском крае

В Ирбейском районе Красноярского края ушел со двора и пропал четырехлетний мальчик. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, накануне с заявлением о пропаже маленького сына обратилась жительница деревни Березовка.

Женщина, рассказала, что находилась дома одна с четырьмя детьми. Двое старших - трех и четырех лет - играли в ограде. Мать зашла в дом и отвлеклась на малышей. Спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу и обнаружила, что пропал старший сын. Его трехлетний брат, как смог, объяснил, что тот ушел в соседний лес.

На поиски были направлены полицейские, кинологи с собаками, криминалисты следственного комитета, спасатели МЧС, волонтеры и местные жители. Примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы ребенка, которые могли принадлежать мальчику.

Поиски продолжались до поздней ночи и возобновились с утра в пятницу. По данным регионального МВД, ребенка разыскивают уже более 300 человек.

СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Как пояснили в пресс-службе - это обычная практика при пропаже детей.