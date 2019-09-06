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06.09.2019 10:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Искусственный интеллект выяснил, когда стоит просить прибавку к зарплате

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Искусственный интеллект, разработанный учеными из Томска, проанализировал ситуацию на современном рынке труда и выяснил, когда россияне могут просить работодателя о прибавке к зарплате.

Фото: iStock
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По словам ученых в настоящее время в поисках работы находятся 14 миллионов россиян, 1,5 миллиона из них ищут первую работу в своей жизни. Еще 2 миллиона соискателей ищут подработку. Многие из них задумываются о новом рабочем месте, так как не удовлетворены условиями труда и заработной платой.

- Искусственный интеллект, способный находить скрытые корреляции между различными макроэкономическими индикаторами, проанализировал официальную статистику Росстата, - рассказал "РГ" один из авторов разработки, ученый Евгений Гарин. - В результате нам удалось выявить группы, внутри которых существуют уровни сопротивления повышения оплаты труда. Благодаря исследованию, можно спрогнозировать в каких случаях работодатель может повысить вам зарплату, а в каких случаях откажет, или начнет искать на ваше место замену.

Искусственный интеллект считает, что россиянам не стоит просить о прибавке, если ваш труд работодатель уже оценивает в 20, 40, 60, 75 или 100 тысяч рублей.

- С другой стороны если вы получаете 34 тысячи рублей, то вы можете просить надбавку и с большой вероятностью получите ее, но при этом ваша новая зарплата не превысит 40 тысяч рублей, - говорит Евгений Гарин. - В карьерном росте у каждого человека есть черные полосы. Если эти черные полосы измерять в рублях, то в вашей карьере наблюдается застой, когда ваша зарплата находится в следующих пределах:

- от 15 до 20 тысяч рублей;

- от 34 до 40 тысяч рублей;

- от 55 до 60 тысяч рублей;

- от 70 до 75 тысяч рублей;

- от 95 до 100 тысяч рублей.

По словам ученых, если вы получаете более 100 тысяч рублей, то беспокоится о том, что ваш работодатель ищет вам замену не стоит. Этот период считается "окном стабильности". Начальник будет терпеть особенности вашего характера до тех пор, пока вы будете приносить доход его бизнесу - на рынке труда специалистов такого уровня не так уж много. А вот если вы получаете от 240 до 250 тысяч рублей, то шанс получить прибавку близок к нулю. Если вы хотите увеличить доход - стоит задуматься о собственном деле.

- Если на собеседовании вас спрашивают о том, какую зарплату хотели бы вы получать - не советую называть цифру выше 250 тысяч рублей, - говорит Евгений Гарин. - Искусственный интеллект показал, что данная сумма является психологическим порогом для работодателя.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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