Красноярские ученые занялись поиском гена интернет-зависимости

Ученые института медицинских проблем Севера КНЦ СО РАН получили грант Российского фонда фундаментальных исследований на проект по исследованию интернет-зависимости среди подростков.

Красноярские ученые проанализировали описанные в открытых источниках мировые исследования причин зависимости от Сети. Чтобы проверить предположения своих коллег из разных стран, сотрудники института начали проект по изучению распространенности различных вариантов интернет-зависимости среди подростков Красноярска, Абакана и Кызыла, говорится на портале "Наука в Сибири". Данные города были выбраны в силу этнических различий основного населения.

По мнению руководителя научной группы, заведующего клиническим отделением соматического и психологического здоровья детей Института медицинских проблем Севера КНЦ СО РАН Сергея Терещенко, есть предпосылки к тому, что врожденные причины заключаются в особенностях выработки определенных нейромедиаторов.

"Если они будут найдены, тогда, возможно, получится синтезировать фармакологические препараты, для лечения тяжелых случаев. Также появится возможность оценивать степень генетического риска, с какой-то вероятностью предсказывать появление интернет-зависимости, разрабатывать стратегии ранней профилактики и новые подходы к лечению заболевания", - отмечает он.