Красноярский экономический форум поменяет формат

Формат проведения Красноярского экономического форума (КЭФ) изменят. В 2020 году организаторы мероприятия основной акцент сделают на вопросах и проектах, связанных с развитием Сибири.

- Следующий КЭФ, прежде всего будет посвящен нашим, сибирским, темам. И для этого есть ряд важных причин. "Енисейская Сибирь", как комплекс инвестиционных проектов, является проектом номер один в стране, с точки зрения масштабов и перспектив. В рамках территориального планирования у нас появился Ангаро-Енисейский кластер. Готовится указ президента страны по ускоренному развитию всего макрорегиона. Все эти факторы дают нам основание считать, что красноярцы должны сосредоточиться прежде всего на себе и на близлежащих территориях, учитывая общероссийское значение реализуемых проектов, - пояснил губернатор Красноярского края Александр Усс.

При этом, по словам главы региона, форум остается площадкой федерального значения. Губернатор края добавил, что КЭФ-2020 будет проведен во второй половине февраля.

Генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко отмечает, что комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь" сегодня является одним из ключевых драйверов развития экономики Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тывы является.

- Продвижение инвестиционных проектов, реализуемых в составе КИП станет важной составляющей форума. На его площадках планируется выработка предложений о новых мерах государственной поддержки реализации проектов, обсуждение механизмов территориального развития и повышения качества жизни. На форуме будут представлены новые проекты, а также результаты реализации уже заявленных инициатив. Корпорация развития Енисейской Сибири примет участие в подготовке и организации форума, обеспечив содержательное обсуждение ключевых вопросов развития регионов, - заявил Сергей Ладыженко.