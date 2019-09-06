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06.09.2019 12:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске супругов осудили за издевательства над детьми

Текст: Наталья Граф (Омск)

Москаленский районный суд омской области вынес приговор супругам, которые жестоко издевались над своими родными сыновьями.

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой

Проживающие в одной из деревень родители систематически избивали своих маленьких сыновей-погодков и наносили им тяжкие увечья. В прошлом году отец дважды порезал ножом своего пятилетнего сына - ударил его в голень и разорвал ухо, а младшему, четырехлетнему сыну сломал бедро. Несколько раз супруги наказывали детей совместно. В результате одного из сыновей они избили до такой степени, что он получил черепно-мозговую травму. О происходящем в семье стало известно после того, как одного из братьев госпитализировали в районную больницу.

- Приговором суда матери назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, отцу - в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Елена Моисеева.

В настоящее время следователи выясняют, почему сотрудники органов опеки и попечительства и полиции не принимали никаких мер, чтобы уберечь детей от опасности. По факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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