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06.09.2019 18:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске подростка будут судить за удар по сбившей его собаку машине

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томская полиция сообщила об окончании производства уголовного дела в отношении 16-летнего школьника. Подростка будут судить за то, что он ударил по капоту машины, сбившей его собаку.

- В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь у гаражного бокса, расположенного по улице Кольцевой Проезд города Томска, на почве сложившихся личных неприязненных отношений повредил капот автомобиля, нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара, - сообщает УМВД России по Томской области.

Фото: iStock
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По данным полиции, в результате данного инцидента владельцу автомобиля был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее сообщалось о том, что водитель джипа сбил трехмесячного щенка, принадлежащего мальчику. Лайка Берта бегала возле гаражей без поводка и попала под колеса. Спасти собаку не удалось.

- Мальчик в отчаянии ударил по капоту машины, - сообщает телекомпания ТВ-2. -  За это ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на два года. По версии следствия, он якобы специально оставил вмятину на дорогом авто.

По словам родителей подростка, договориться мирным путем с пострадавшим водителем не получилось. За сбитую собаку он не понес никакой ответственности.  А вот в отношении мальчика уголовное дело возбудили. Подростка обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ -  "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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