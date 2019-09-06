На Ставрополье пятеро подростков попали в смертельное ДТП

В Ставропольском крае пятеро несовершеннолетних перевернулись на автомобиле. В результате инцидента один из них скончался, сообщили в пятницу в следственном управлении СК по краю.

Авария произошла вечером пятого сентября в селе Дербентовка Апанасенковского района. Подростки без разрешения взрослых взяли покататься автомобиль Daewoo Tico. За рулем был 14-летний мальчик. Он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

- Один из пассажиров - 13-летний мальчик, сидевший на переднем сиденье, от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Еще двое подростков доставлены в больницу с различными травмами, - сообщили в ведомстве.

В свою очередь в краевом управлении ГИБДД уточняют, что в машине были пять мальчиков-учеников 7-х и 9-х классов местной школы.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности несовершеннолетних и их родителей, допустивших самовольное использование транспортного средства, устанавливаются следствием.