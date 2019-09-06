Новости

В Крыму задержали судоводителя затонувшего прогулочного катера 11:10
Лето-2019 в Ижевске стало самым холодным с начала века 11:06
Лукашенко примет участие в праздновании 1000-летия Бреста 11:04
В Перми за убийство сына осужден пенсионер 11:04
Кластер альтернативных видов спорта создали в Детском Черкизовском парке 11:03
Косачев обвинил США во вмешательстве в российские выборы 11:00
В Омске квадрокоптер врезался в здание правительства 10:53
Сергей Безруков объяснил свою идею брать с западного кино мзду 10:50
В Беларуси золотовалютные резервы побили исторический максимум 10:50
Почтовый логистический центр в Хабаровске запустят к концу 2020 года 10:49
Назван самый привлекательный для туристов город в мире 10:45
Tesla пошутила над Porsche Taycan 10:44
В колледжах оснастят 700 мастерских почти на 4,4 миллиарда рублей 10:38
Путина пригласили в Чили к старообрядцам 10:38
Искусственный интеллект выяснил, когда стоит просить прибавку к зарплате 10:27
Южноуральских пенсионеров бесплатно обеспечат лекарствами от давления 10:25
Распродажа в ТЦ Владикавказа обернулась давкой и потасовкой 10:20
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34 10:10
Меркель сидя прослушала гимн перед переговорами с премьером КНР 10:04
В Москве сотрудник супермаркета избил пытавшегося украсть водку мужчину 10:02
В Крыму возобновили поиски пассажирки затонувшего катера "Камелот" 10:02
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего в Красноярском крае 09:58
Обновленный Lexus GX оказался дешевле предшественника 09:55
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги 09:52
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Распродажа в ТЦ Владикавказа обернулась давкой и потасовкой

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

Во Владикавказе большая распродажа одежды, которую устроили в одном из торговых центров города, обернулась грандиозной давкой и стычками между людьми. Распродажа проводилась по принципу "одна вещь - один рубль" и собрала, как сообщают РИА Новости, очень много покупателей.

В Петербурге станцию метро закрыли из-за "черной пятницы"

В результате такого скопления горожан в магазине, где шла распродажа, началась небывалая давка, а люди ссорились, выхватывая друг у друга товары. Многие очевидцы события начали снимать происходящее на мобильные телефоны и потом выложили записи в соцсети.

На видео, опубликованных в интернете, видно, что магазин до отказа забит людьми, жители подбегают к лоткам с одеждой и хватают ее охапками, стараясь унести. Те, кто смог набрать много вещей, вынуждены защищать свои приобретения от других жителей, которые выхватывали у них ту одежду, которая распродавалась.

"Люди толкались, вырывали одежду из рук друг у друга, абсолютно неадекватное поведение. Тот случай, когда отвратительно вели себя они, а стыдно было мне. Люди, вы же люди, не дикари", - написала комментарий одна из пользователей соцсетей, которая оказалась очевидцем акции.

"Инцидент произошел в торговом комплексе Владикавказа, в одном из магазинов. Мы не можем предпринимателям запретить проводить акции или распродажи, можем лишь рекомендовать заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий", - прокомментировала информагентству ситуацию руководитель пресс-службы администрации Владикавказа Дзерасса Дзестелова.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо
Правительство расширит программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России