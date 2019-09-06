Распродажа в ТЦ Владикавказа обернулась давкой и потасовкой

Во Владикавказе большая распродажа одежды, которую устроили в одном из торговых центров города, обернулась грандиозной давкой и стычками между людьми. Распродажа проводилась по принципу "одна вещь - один рубль" и собрала, как сообщают РИА Новости, очень много покупателей.

В результате такого скопления горожан в магазине, где шла распродажа, началась небывалая давка, а люди ссорились, выхватывая друг у друга товары. Многие очевидцы события начали снимать происходящее на мобильные телефоны и потом выложили записи в соцсети.

На видео, опубликованных в интернете, видно, что магазин до отказа забит людьми, жители подбегают к лоткам с одеждой и хватают ее охапками, стараясь унести. Те, кто смог набрать много вещей, вынуждены защищать свои приобретения от других жителей, которые выхватывали у них ту одежду, которая распродавалась.

"Люди толкались, вырывали одежду из рук друг у друга, абсолютно неадекватное поведение. Тот случай, когда отвратительно вели себя они, а стыдно было мне. Люди, вы же люди, не дикари", - написала комментарий одна из пользователей соцсетей, которая оказалась очевидцем акции.

"Инцидент произошел в торговом комплексе Владикавказа, в одном из магазинов. Мы не можем предпринимателям запретить проводить акции или распродажи, можем лишь рекомендовать заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий", - прокомментировала информагентству ситуацию руководитель пресс-службы администрации Владикавказа Дзерасса Дзестелова.