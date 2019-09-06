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06.09.2019 15:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ловчев: Кокорин после тюрьмы не будет основным игроком "Зенита"

"Зенит" даст нападающему Александру Кокорину возможность вернуться на футбольное поле, но основным игроком санкт-петербургского клуба он не будет. Такое мнение высказал бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР, экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Ранее в пятницу на заседании Алексеевского суда Белгородской области было удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и другого футболиста Павла Мамаева, отбывающих заключение за участие в избиении трех человек в центре Москвы в октябре прошлого года. Срок действия контракта 28-летнего Кокорина с "Зенитом", цвета которого он защищал с 2016 года, завершился в конце июня. Генеральный директор санкт-петербургской команды Александр Медведев заявил, что в ближайшее время встретится с 28-летним форвардом.

"Я думаю, что "Зенит" даст Кокорину возможность выйти на футбольное поле, но то, что он не будет основным игроком, у меня сомнений нет. Потому что время потеряно - ему уже 28 лет", - сказал Ловчев, чьи слова приводит "Вечерняя Москва".

"Никто не знает, как они выйдут из этого состояния. Дело все в том, что если бы Кокорин и Мамаев были 18-19 летними мальчиками, то эти полтора года не повлияли бы так. А сейчас уже и травмы, и вес, естественно, набрали. Поэтому тут все будет еще зависеть от здоровья", - отметил он.

По мнению Ловчева, в то же время есть много команд, где в Мамаева и Кокорина могут "вцепиться". "Вы, наверное, слышали о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что обоих возьмет в команду. Да, Кокорин и Мамаев квалифицированные футболисты, и без сомнения они могут выйти на определенный уровень. Но какой это определенный уровень? У нас и так он ниже среднего", - заявил Ловчев.

Прокуратура отказалась обжаловать УДО Кокорина и Мамаева
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