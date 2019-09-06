На российско-эстонской границе задержали Cadillac с 63 кг гашиша

46-летнего петербуржца, пытавшегося провезти через границу крупную партию наркотиков в тайниках автомобиля, задержали на пункте пропуска Ивангород (это граница России и Эстонии).

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина спрятал брикеты гашиша в автомобиле Cadillac. Машина оказалась вместительной: в ее порогах и арках поместилось 110 брикетов в общей сложности на 63 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств" (часть 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ). Водитель Cadillac заключен под стражу.

Операция по пресечению канала контрабанды наркотиков была проведена совместно сотрудниками МВД и ФСБ.