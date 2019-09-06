Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда

В Петербурге состоялась церемония открытие новой экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, сообщает корреспондент "РГ". Мероприятие прошло в канун скорбной для города на Неве даты - дня начала блокады 8 сентября 1941 года.

История этого уникального музея началась еще во время войны - в августе 1943 года Военный совет Ленинградского фронта издал постановление "О сборе, учете и сохранении мемориальных образцов оружия и боевой техники", по результатам которого была организована выставка "Героическая оборона Ленинграда". Экспозиция начала работу в 1944 году, в 1946 году стала музеем, а в 1952 году была репрессирована едва ли не со всем городом по "ленинградскому делу".

Новейшая история музея началась в 1989 году, однако в значительно меньших объемах, чем прежде. В конце 1940-х выставочные площади и хранилища занимали почти 40 тысяч квадратных метров, сегодняшняя экспозиция - 600. Остальные помещения в здании на Соляном переулке занимают структуры Министерства обороны РФ.

- Мы сейчас ведем переговоры о передаче городу примерно 30 - 35 тысяч квадратных метров, - рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Это сложный и длительный процесс, необходимо подготовить документацию, поэтому мы, не дожидаясь результата, выкупили для нужд музея 350 квадратных метров площадей.

Помощь Смольного позволила полностью изменить концепцию экспозиции - вывести в другие помещения административные кабинеты и проложить по залу большой экскурсионный маршрут: от предвоенного Ленинграда по Дороге Жизни до прорыва блокады и Дня ленинградской победы - полного освобождения осажденного города. маршрут проходит вдоль стен большого зала, центральную часть освободили таким образом, чтобы проводить мероприятия - концерты, лекции, вечера памяти. Средства на это в размере 150 миллионов рублей были выделены по решению президента РФ. Теперь в музее можно не только увидеть образцы вооружений и витрины с историческими документами, но и погрузиться в атмосферу тех лет в интерьерах блокадного города - комнаты в коммунальной квартире, магазина, бомбоубежища - и своими ногами пройти по маршруту Дороги жизни, увидеть, как выглядела прибрежная полоса Ладожского озера: гильзы, простреленные каски, камни и песок. Все это привезли с реальной лини Ленинградского фронта.

Блокадники, которые присутствовали на церемонии открытия, поблагодарили городские власти и за бережное отношение к исторической памяти, и за то, что музей в Соляном переулке удалось "отстоять". Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.

Его дальнейшее развитие планируется вести не только за счет увеличения выставочных площадей, но и за счет создания филиалов. По словам Александра Беглова, в городе достаточно мест, исторически связанных с блокадой - предприятий, театров, школ, которые продолжали работать в 1941 - 1945 годах, там могут с помощью городского музея быть созданы свои экспозиции. Появится такой филиал и в Доме радио, где существует свой блокадный музей. С собственником здания уже достигнута договоренность о реконструкции и обновлении экспозиции, а также организации свободного доступа посетителей.