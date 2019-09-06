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06.09.2019 16:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Театр на Васильевском объявил планы на новый сезон

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Драматический театр на Васильевском 14 сентября открывает 31-й театральный сезон.
Сцена из спектакля "Мещане" в постановке Владимира Туманова Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском Сцена из спектакля "Мещане" в постановке Владимира Туманова Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском
Сцена из спектакля "Мещане" в постановке Владимира Туманова Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском

Как сообщает пресс-служба, "сезон обещает быть ярким и насыщенным событиями, театр ждет большая и интересная творческая жизнь".

В планах пять новых постановок. Вновь с театром будут сотрудничать режиссеры, чьи спектакли полюбились зрителям.

Фото: Юлия Смелкина / Театр имени Ленсовета
Театр имени Ленсовета объявил планы на сезон

Руслан Нанава выпустит "Сон в летнюю ночь" по комедии Шекспира. Он поставил в театре спектакли "ART", "Долгий рождественский обед", "Трое на качелях", "Человек из машины", "Любовь" по пьесе Людмилы Петрушевской.

Режиссер Олег Сологубов ("Спасти камер-юнкера Пушкина") возьмется за пьесу Евгения Гришковца "Зима". Денис Хуснияров будет работать над "Танцплощадкой" (пьесу для спектакля пишет драматург Юлия Тупикина).

Не будет забыта и детская публика, в планах две сказки: "Центральное новогоднее управление" - поставит спектакль артист театра Тадас Шимилев по собственной инсценировке, и "Королевские зайцы" - инсценировка и постановка Анны Бессчастновой.

Фото: Маргарита Миронова, Санкт-Петербургский театр "Мастерская"
Григорий Козлов поставит в Петербурге спектакль "Ромео и Джульетта"

В ноябре в театре будет проходить большая творческая лаборатория Виктора Рыжакова. С артистами будут работать молодые московские режиссеры. Итогом станет представление театральных эскизов, на основе некоторых в дальнейшем будут созданы новые спектакли, а их, возможно, включат в репертуар Театра на Васильевском.

В апреле 2020 года пройдет второй международный фестиваль театров "ЛОФТ". Программу планируют построить из трех частей: "Дорогие мои москвичи" - предполагается участие ведущих театров Москвы; "Наши сибиряки" - работы театров из Сибири (Омск, Новосибирск); "Зарубежные театры" (Германия, Франция).

Тем временем

1 сентября Театру на Васильевском исполнилось 30 лет.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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