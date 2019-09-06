Театр на Васильевском объявил планы на новый сезон

Драматический театр на Васильевском 14 сентября открывает 31-й театральный сезон.

Сцена из спектакля "Мещане" в постановке Владимира Туманова Фото: Пресс-служба Театра на Васильевском

Как сообщает пресс-служба, "сезон обещает быть ярким и насыщенным событиями, театр ждет большая и интересная творческая жизнь".

В планах пять новых постановок. Вновь с театром будут сотрудничать режиссеры, чьи спектакли полюбились зрителям.

Руслан Нанава выпустит "Сон в летнюю ночь" по комедии Шекспира. Он поставил в театре спектакли "ART", "Долгий рождественский обед", "Трое на качелях", "Человек из машины", "Любовь" по пьесе Людмилы Петрушевской.

Режиссер Олег Сологубов ("Спасти камер-юнкера Пушкина") возьмется за пьесу Евгения Гришковца "Зима". Денис Хуснияров будет работать над "Танцплощадкой" (пьесу для спектакля пишет драматург Юлия Тупикина).

Не будет забыта и детская публика, в планах две сказки: "Центральное новогоднее управление" - поставит спектакль артист театра Тадас Шимилев по собственной инсценировке, и "Королевские зайцы" - инсценировка и постановка Анны Бессчастновой.

В ноябре в театре будет проходить большая творческая лаборатория Виктора Рыжакова. С артистами будут работать молодые московские режиссеры. Итогом станет представление театральных эскизов, на основе некоторых в дальнейшем будут созданы новые спектакли, а их, возможно, включат в репертуар Театра на Васильевском.

В апреле 2020 года пройдет второй международный фестиваль театров "ЛОФТ". Программу планируют построить из трех частей: "Дорогие мои москвичи" - предполагается участие ведущих театров Москвы; "Наши сибиряки" - работы театров из Сибири (Омск, Новосибирск); "Зарубежные театры" (Германия, Франция).

Тем временем

1 сентября Театру на Васильевском исполнилось 30 лет.