В калининградской филармонии зрителей нарядят в концертные костюмы

Калининградская областная филармония им. Е.Светланова, которая готовится праздновать в сентябре свое 60-летие, откроет юбилейный концертный сезон нестандартным шоу в формате open-air.

Вход на юбилейное pre-party, которое пройдет 8 сентября на территории у стен бывшей кирхи Святого Семейства, будет свободным, рассказал директор филармонии, Народный артист РФ Виктор Бобков.

Традиционный музыкальный праздник начала осени - Ярмарка абонементов - на сей раз станет особенно насыщенным, интересным для взрослых и детей: концерт лучших солистов и коллективов, экспериментальный флешмоб "Сыграй с оркестром", "Музыкальное закулисье" - неформальное общение и фотосессии с музыкантами.

В фотозоне "Тайны старинной кирхи" можно будет примерить костюмы и аксессуары разных эпох из костюмерной филармонии и запечатлеть себя с помощью интерактивного селфи-зеркала. Будут также творческие мастер-классы для детей и взрослых, конкурсы, викторины, призы, фуд-корты от калининградских кулинаров.

В предстоящем юбилейном сезоне любителей музыки ждет еще много интересного. Новый формат встреч с публикой в премьерном цикле "Беседы у рояля", живые янтарные картины и литературная композиция по мотивам "Маленького принца" Сент-Экзюпери, экспериментальный концерт "Музыка анимэ и компьютерных игр" и традиционные новогодние классик-хит коктейли...

И, конечно, главное музыкальное событие осени - XVI-й Международный музыкальный фестиваль "Джаз в филармонии". В этом году он пройдет с 9 по 19 ноября, и в шесть джазовых вечеров можно будет услышать известных музыкантов из России, Польши, Литвы, Латвии, Германии и США.