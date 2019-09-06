В Петербурге пройдет крупнейший в Европе форум по коммуникациям Baltic Weekend

26-27 сентября в Санкт-Петербурге состоится крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2019.

Эксперты обсудят трансформацию коммуникационного рынка, антикризисные коммуникации, социальные инициативы бизнеса, информационное сопровождение нацпрограмм, внутрикорпоративную культуру и построение внутренних коммуникаций, профессиональную этику пиарщика, коучинг в бизнесе, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.

Центральными событиями форума станут пленарные заседания, в которых примут участие генеральный директор агентства SPN Communications Андрей Баранников, генеральный директор QIWI Сергей Солонин, глава отдела коммуникаций Google Россия Екатерина Кондратьева, операционный директор и член Совета директоров Reputation Institute Николас Трад, вице-президент по стратегическим проектам Cision Том Ричи и другие лидеры отрасли.

Также 27 сентября эксперты на круглых столах обсудят искусственный интеллект и большие данные, 3D-печать и робототехнику, AR и VR stories-теллинг, создание dream-team и формирование внутрикорпоративных ценностей, технологии и инструменты создания корпоративного видео.

Baltic Weekend - крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Программа форума с указанием тематических блоков, спикеров и ключевых вопросов доступна на официальном сайте мероприятия. Регистрация открыта до 17 сентября.