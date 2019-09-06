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06.09.2019 13:40
Проект: В регионах

Губернатор Волгоградской области вручил государственные награды

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Награды федерального и регионального уровней, благодарности и почетные грамоты из рук губернатора Андрея Бочарова получил 31 житель Волгоградской области.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Каждый день вы делаете самую важную и нужную работу - трудитесь на земле, работаете на производстве, учите и лечите людей, воспитываете детей, строите новые жилые дома и производственные объекты, обеспечиваете их светом, водой и теплом, управляете предприятиями, организациями и целыми отраслями, занимаетесь общественной работой, делаете еще очень много полезных дел, - обратился к отличившимся волгоградцам Бочаров.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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По информации пресс-службы администрации региона, указом президента РФ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени оценены заслуги сразу восьми граждан. За развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи отмечены председатели Камышинского и Котельниковского отделений всероссийской общественной организации "Боевое братство" Александр Удодов и Сергей Холостых. За многолетний добросовестный труд - работники волгоградских предприятий Олег Боганов, Сергей Денисов и Владимир Гончаров. За заслуги в развитии физической культуры и спорта - генеральный директор Центра водных видов спорта "Спартак-Волгоград" Юрий Лукьянов. Благодарность президента объявлена ректору Волгоградского государственного аграрного университета Алексею Овчинникову, благодарность министра спорта РФ - бывшему футболисту "Ротора" Александру Никитину.

Орден "Родительская слава" получили две многодетные семьи из Городищенского района: Сергей и Валентина Филипповы воспитывают десятерых сыновей и дочерей, Александр и Альфия Гуторовы - восьмерых. Медаль ордена досталась волжанам Владимиру и Наталии Голубевым, которые растят шестерых детей.

Фото: iStock
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Еще десять человек получили региональные знаки отличия. Медалью "За заслуги перед Волгоградской областью" награжден заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Струк. Почетными грамотами губернатора Волгоградской области - член Общественной палаты региона Лев Алферов, директор филиала сетевой компании Анатолий Кушнеров.

Благодарность объявлена победителям и наставникам чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

- У нас в области растет хорошая трудовая смена, - добавил губернатор. - С такой молодежью, с таким подходом и такими преподавателями у нас есть все возможности для дальнейшего активного развития Волгоградской области.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
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