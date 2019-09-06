Губернатор Волгоградской области вручил государственные награды

Награды федерального и регионального уровней, благодарности и почетные грамоты из рук губернатора Андрея Бочарова получил 31 житель Волгоградской области.

- Каждый день вы делаете самую важную и нужную работу - трудитесь на земле, работаете на производстве, учите и лечите людей, воспитываете детей, строите новые жилые дома и производственные объекты, обеспечиваете их светом, водой и теплом, управляете предприятиями, организациями и целыми отраслями, занимаетесь общественной работой, делаете еще очень много полезных дел, - обратился к отличившимся волгоградцам Бочаров.

По информации пресс-службы администрации региона, указом президента РФ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени оценены заслуги сразу восьми граждан. За развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи отмечены председатели Камышинского и Котельниковского отделений всероссийской общественной организации "Боевое братство" Александр Удодов и Сергей Холостых. За многолетний добросовестный труд - работники волгоградских предприятий Олег Боганов, Сергей Денисов и Владимир Гончаров. За заслуги в развитии физической культуры и спорта - генеральный директор Центра водных видов спорта "Спартак-Волгоград" Юрий Лукьянов. Благодарность президента объявлена ректору Волгоградского государственного аграрного университета Алексею Овчинникову, благодарность министра спорта РФ - бывшему футболисту "Ротора" Александру Никитину.

Орден "Родительская слава" получили две многодетные семьи из Городищенского района: Сергей и Валентина Филипповы воспитывают десятерых сыновей и дочерей, Александр и Альфия Гуторовы - восьмерых. Медаль ордена досталась волжанам Владимиру и Наталии Голубевым, которые растят шестерых детей.

Еще десять человек получили региональные знаки отличия. Медалью "За заслуги перед Волгоградской областью" награжден заслуженный работник сельского хозяйства РФ Владимир Струк. Почетными грамотами губернатора Волгоградской области - член Общественной палаты региона Лев Алферов, директор филиала сетевой компании Анатолий Кушнеров.

Благодарность объявлена победителям и наставникам чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

- У нас в области растет хорошая трудовая смена, - добавил губернатор. - С такой молодежью, с таким подходом и такими преподавателями у нас есть все возможности для дальнейшего активного развития Волгоградской области.