На Кавказе открыты три новых вида двупарноногих многоножек

На лесистых склонах Главного Кавказского хребта и побережье Черного моря обнаружены три новых вида двупарноногих многоножек рода Kubaniulus и Leptoiulus. Они живут в верхнем слое почвы и питаются опавшими листьями и и перегноем.

Открытие на Международном мириаподологическом конгрессе в Будапеште научному сообществу представил доцент Донского государственного технического университета Александр Евсюков.

- Изучая коллекционные материалы, хранившиеся в Институте проблем экологии и эволюции Российской академии наук, я обнаружил виды, не описанные ранее, которые отличаются от остальных деталями строения, - рассказал Александр Евсюков.

Для проведения сравнительного анализа ученый исследовал образцы многоножек на электронном микроскопе. Благодаря чему получилось уточнить строение и отличия диплопод. Морфологические особенности кавказских видов сближают их с иранскими и европейскими формами.

Описания новых видов животных будут внесены в зоологический депозитарий наименований систематических групп. Название новому виду придумает ученый.