На Кубани музею передали 1,5 тысячи находок "черных копателей"

Фонд Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына пополнился ценными археологическими экспонатами. Изъятые сотрудниками краевого управления ФСБ в результате незаконных раскопок на территории края у "черных копателей" 1,5 тысячи предметов сегодня были переданы музею.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев и начальник управления ФСБ по Кубани Сергей Захарихин.

"Экспонаты относятся к разным эпохам и народам, которые когда-то жили на нашей земле. Предметы - отражение их культуры, традиций, изначальных принципов жизни. Знание древней истории помогает лучше понимать друг друга и сохранять мир и согласие", - цитирует слова губернатора пресс-служба администрации края.

Отмечается, что все передаваемые экспонаты представляют большую научную ценность и позволяют познакомиться с основными этапами развития истории народов, населявших Северо-Западный Кавказ на протяжении более пяти тысяч лет - от эпохи бронзы до Средневековья.

Среди уникальных находок - фибулы VIII-IV веков до нашей эры, чернолаковая керамическая греческая посуда IV-I веков до нашей эры, меотский меч и налобник IV века до нашей эры, наконечники стрел VIII-X веков нашей эры,.

Всего же за последние 11 лет в фонд археологического музея правоохранители передали более 10 тысяч предметов.