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06.09.2019 22:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники полиции Кубани начали проверку по факту отравления сразу пяти учениц девятого класса средней школы в районной станице Староминской.

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Как сообщает ТАСС, трое девушек в данный момент находятся "в стабильно тяжелом состоянии" в реанимации ЦРБ, а две других - в детском отделении больницы.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, девушки (все они учатся в одном классе) отравились неизвестными пока таблетками, которые одна из них принесла в школу.

"В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении, сотрудники полиции ОМВД России по Староминскому району проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по краю.

Также выяснилось, что никто из этих школьниц на учете в комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состоят, Более того, все девятиклассницы живут в благополучных семей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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