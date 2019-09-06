На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками

Сотрудники полиции Кубани начали проверку по факту отравления сразу пяти учениц девятого класса средней школы в районной станице Староминской.

Как сообщает ТАСС, трое девушек в данный момент находятся "в стабильно тяжелом состоянии" в реанимации ЦРБ, а две других - в детском отделении больницы.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, девушки (все они учатся в одном классе) отравились неизвестными пока таблетками, которые одна из них принесла в школу.

"В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении, сотрудники полиции ОМВД России по Староминскому району проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося", - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по краю.

Также выяснилось, что никто из этих школьниц на учете в комиссии по делам несовершеннолетних школьницы не состоят, Более того, все девятиклассницы живут в благополучных семей.