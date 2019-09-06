Новости

Джанабаева ушла от Меладзе 18:36
В Томске подростка будут судить за удар по сбившей его собаку машине 18:27
Посольство России в Италии опровергло информацию из Corriere della sera 18:05
Ученые установили дату чеканки первых монет на территории России 18:00
Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке 17:59
Германия пересела на электрические велосипеды 17:52
Собянин открыл на ВДНХ павильон "Нефть" 17:42
Новое видео Камилы Кабелло за 1,5 дня собрало почти 7,5 млн просмотров 17:41
Тайну смерти германского принца раскрыли 1600 лет спустя 17:33
Названа дата выхода на свободу Кокорина и Мамаева 17:27
В Японии обнаружен крупнейший в стране скелет динозавра 17:21
Песков: Путин проинформирован о нападении на Памфилову 17:20
В калининградской филармонии зрителей нарядят в концертные костюмы 17:02
Сергей Семак: Озвученные в СМИ суммы премиальных завышены 17:00
В Англии впервые найдены доказательства великой победы Кромвеля 17:00
Видео: задремавший на дороге слон парализовал движение транспорта 17:00
Сборная РФ по баскетболу потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2019 16:58
Красноярские ученые занялись поиском гена интернет-зависимости 16:55
Мутко поручил выявить препятствия для развития арендного жилья 16:52
Военная экспедиция повторила путь первопроходца Земли Александры 16:52
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены 16:48
Скончался один из пострадавших в Воркуте шахтеров 16:38
Ford впервые показал кроссовер, который покорит даже Сибирь 16:35
Глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу 16:33
30-летняя певица Рей Харрис погибла в ДТП 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые установили дату чеканки первых монет на территории России

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Клад времен Боспорского царства, обнаруженный археологами при раскопках в древней Фанагории, позволил установить время чеканки первых монет на территории современной России. Они были изготовлены на рубеже VI и V веков до нашей эры. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

Фото: Российский союз спелеологов
В крымской пещере "Таврида" нашли кости доисторической змеи

При раскопках Фанагории историки обнаружили клад древнейших боспорских серебряных монет в ионийском кувшине. Клад содержал 162 монеты, найденных предположительно в доме ювелира.

- Уникальность открытия состоит не только и даже не столько в том, что это единственная подобного рода находка в Причерноморье, сколько в том, что этот нумизматический комплекс позволил окончательно и довольно точно установить дату чеканки древнейших на территории России монет, - говорится в публикации.

Дом, в котором обнаружили находку был разрушен во время пожара в V веке до н.э. Обломок мраморной плиты с надписью персидской клинописью времен царя Дария I найденный там же, и сообщении Диодора Сицилийского о том, что на берегах Боспора Киммерийского с 480/79 года до нашей эры и в течение 42 лет правили некие Археанактиды позволили ученым установить дату пожара, уничтожившего дом ювелира и большую часть построек Фанагории. Это событие произошло в 480 году до нашей эры, когда город был захвачен персами.

- Количество штемпелей, использованных для чеканки монет, оказавшихся в кладе, позволяет говорить о том, что они выпускались примерно в течение четверти века, - говорится в сообщении. - Таким образом, первые монеты, отчеканенные на территории России, появились на рубеже VI и V веков до нашей эры, т.е. 2 500 лет назад.

На лицевой стороне всех монет из клада изображена голова льва в фас, на обороте - вдавленный квадрат.

Справка "РГ"

Боспорское царство - античное государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Столицей государства был город Пантикапей. Образовалось около 480 года до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики. Позднее расширено вдоль восточного берег Азовского моря до устья Дона. С конца II века до н. э. в составе Понтийского царства. С конца I века до н. э. постэллинистическое государство, зависимое от Рима. Вошло в состав Византии в 1-й половине VI века. Известно из греко-римских источников.

Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34