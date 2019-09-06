Ученые установили дату чеканки первых монет на территории России

Клад времен Боспорского царства, обнаруженный археологами при раскопках в древней Фанагории, позволил установить время чеканки первых монет на территории современной России. Они были изготовлены на рубеже VI и V веков до нашей эры. Об этом сообщает Институт археологии РАН.

При раскопках Фанагории историки обнаружили клад древнейших боспорских серебряных монет в ионийском кувшине. Клад содержал 162 монеты, найденных предположительно в доме ювелира.

- Уникальность открытия состоит не только и даже не столько в том, что это единственная подобного рода находка в Причерноморье, сколько в том, что этот нумизматический комплекс позволил окончательно и довольно точно установить дату чеканки древнейших на территории России монет, - говорится в публикации.

Дом, в котором обнаружили находку был разрушен во время пожара в V веке до н.э. Обломок мраморной плиты с надписью персидской клинописью времен царя Дария I найденный там же, и сообщении Диодора Сицилийского о том, что на берегах Боспора Киммерийского с 480/79 года до нашей эры и в течение 42 лет правили некие Археанактиды позволили ученым установить дату пожара, уничтожившего дом ювелира и большую часть построек Фанагории. Это событие произошло в 480 году до нашей эры, когда город был захвачен персами.

- Количество штемпелей, использованных для чеканки монет, оказавшихся в кладе, позволяет говорить о том, что они выпускались примерно в течение четверти века, - говорится в сообщении. - Таким образом, первые монеты, отчеканенные на территории России, появились на рубеже VI и V веков до нашей эры, т.е. 2 500 лет назад.

На лицевой стороне всех монет из клада изображена голова льва в фас, на обороте - вдавленный квадрат.

Справка "РГ"

Боспорское царство - античное государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Столицей государства был город Пантикапей. Образовалось около 480 года до н. э. в результате объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики. Позднее расширено вдоль восточного берег Азовского моря до устья Дона. С конца II века до н. э. в составе Понтийского царства. С конца I века до н. э. постэллинистическое государство, зависимое от Рима. Вошло в состав Византии в 1-й половине VI века. Известно из греко-римских источников.