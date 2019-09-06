В Сочи главу турагентства осудили за продажу 85 липовых путевок

Сочинский Центральный районный суд вынес приговор 39-летней жительнице Нижегородской области, обвиненной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщине вынесено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, в полицию города-курорта обратились сразу несколько граждан из разных уголков страны с жалобами на мошенников. Как пояснили заявители, они приобрели в интернете путевки, а по приезде к месту отдыха узнали, что оплата за их проживание в отелях не вносилась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли сайт компании, с помощью которого 85 человек приобрели фальшивые туры, а также личность злоумышленницы, создавшей в интернете эту страничку. Вскоре установили ее местонахождение - женщину задержали по месту ее временного пребывания в Москве.

- Виновная оказалась директором туристического агентства. Она создала сайт, где размещала информацию, скопированную с популярных туристических интернет-ресурсов с предложениями санаторно-курортного отдыха на территории Российской Федерации и за рубежом. Потерпевшие оплачивали понравившиеся им туры, а виновная распоряжалась поступающими их денежными средствами по своему усмотрению. Причиненный ею общий ущерб составил 6 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, приговор вступил в законную силу.