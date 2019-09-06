Фильм белорусского режиссера претендует на победу на фестивале в России

Заслуженный интерес профессионального жюри XXX открытого фестиваля документального кино "Россия" вызвала новая работа белорусских мастеров, сообщил источник в оргкомитете конкурса.

В опубликованном шорт-листе XXX фестиваля, в который вошли 46 работ режиссеров из семи стран, названа и лента минского документалиста Галины Адамович "Вядо". А общий хронометраж всех представленных фильмов, уточнили организаторы популярного конкурса, составил в этом году 18 288 минут.

Главный герой белорусской ленты - Вениамин Бычковский - переехал в Синеокую из Уфы, став жителем деревни Бобровичи на севере Брестской области. Его прадеды покинули эти места еще во время Первой мировой войны. Герой документального повествования создал своими руками музей полесского быта и построил часовню в память о жертвах фашизма - жителях трех сожженных деревень: Бобровичи, Тупичицы и Вядо. Трех из тех свыше пяти тысяч, что были уничтожены дотла гитлеровскими оккупантами в Беларуси за годы Великой отечественной войны.

Кстати, всего в этом году на престижный конкурс было подано около 500 картин из 12 стран, уточняет БЕЛТА. За право войти в шорт-лист фестиваля состязались и небольшие студии телевидения, и творческие команды с участием сопродюсеров из США, Франции и Финляндии.

Фестиваль "Россия", который считается одним из самых известных форумов документалистов, поднимет занавес 1 октября в Екатеринбурге и в других городах этого уральского региона. В этом году в рамках специальных показов будут представлены на нем и лучшие работы режиссёров Франции, Норвегии, Швеции, Польши, Китая, Индии и Бразилии.

Победителей фестиваля документального кино объявят в Екатеринбурге 6 октября.