Губернатор Югры обсудила в СПЧ меры поддержки молодых семей

На встрече в Москве губернатор Югры Наталья Комарова и уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Стребкова обсудили с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека ситуацию, связанную с поддержкой молодых семей, лишившихся такого статуса по возрасту.

Известное положение, когда по достижении супругами 36 лет семья теряет право на меры адресной поддержки со стороны государства, в Югре имеет свои особенности. Округ относится к "молодым" и помимо федеральных льгот и программ, ориентированных на молодые семьи, развивает и региональные. В силу двух этих обстоятельств в составе югорских семей высока доля тех, на которые могут распространяться адресные государственные преференции и кому они реально предоставляются.

Как известно, тут действует возрастной критерий: в программном правовом плане молодая семья является таковой, пока одному из супругов не исполнилось 36 лет. Исполнилось - право на государственные преференции утрачиваются.

Проблема важна для Югры. В этом члены СПЧ убедились во время недавнего визита в округ: и при общении с руководителями региона, и при личных приемах жителей региона. В рамках федерального законодательства округ стремится компенсировать семьям потерю "молодежных" преференций. Так, в 2019 году Югра предоставила единовременную выплату в счет погашения ипотечных кредитов молодым семьям из числа многодетных, малоимущих, потерявших кормильца семей - выплаты получили 1570 семей, на эти цели бюджет округа выделил более двух миллиардов рублей. Два вида субсидий направили на погашение ипотечных кредитов с компенсацией части процентной ставки, в том числе семьям, имеющим трех и более детей, детей-инвалидов, либо детям, оставшимся без родителей. Это позволило поддержать 952 семьи, в том числе 369, достигших предельного возраста. Кроме того, Югра наравне с многодетными стала предоставлять молодым семьям бесплатные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Всего же бюджет округа в этом году поддержит более пяти тысяч молодых семей, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

Несмотря на эти шаги, ситуация далека от желаемой. Поэтому во время встречи руководителя Югры с членами СПЧ, где подводились предварительные итоги визита правозащитников в округ, обсуждение проблем семей, из-за возраста супругов, теряющих статус молодых, было продолжена. Глава совета Михаил Федотов заметил, что с аналогичными ситуациями СПЧ сталкивается достаточно часто и коренятся они в федеральном законодательстве.

- Нам ничто не мешает объединить наши усилия в том, чтобы предложить федеральному законодателю подумать над изменением конструкции законодательства в сфере поддержки молодых семей. Нужно создавать рабочую группу, искать решения, - резюмировал обсуждение Михаил Федотов.