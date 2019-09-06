Южноуральских пенсионеров бесплатно обеспечат лекарствами от давления

В Челябинской области стартовал региональный проект по обеспечению лиц старшего возраста бесплатными лекарственными препаратами для корректировки давления и уровня холестерина в крови. На его реализацию из областного бюджета выделено более 131 миллиона рублей, сообщили в минздраве региона.

По расчетам врачей, в проекте примут участие десять тысяч человек - женщины в возрасте с 55 лет и мужчины - с 60. Определять, нужны ли им лекарства, будет лечащий врач. Все, у кого впервые установлен диагноз "гипертензивная болезнь" с высоким сердечно-сосудистым риском, будут в течение года обеспечиваться бесплатными лекарствами для снижения артериального давления и уровня холестерина в крови.

В проекте участвуют 55 медицинских организаций региона. В семи из них пациенты уже начали получать лекарственные препараты бесплатно. Это районные больницы Верхнеуральска и Нязепетровска, Карталинская городская больница, городские больницы №1 и №2 в Магнитогорске, а также горбольницы №1 и №2 в Миассе.

- Проект призывает людей ответственно относиться к своему здоровью, регулярно наблюдать за уровнем артериального давления, вести специальный дневник. Подобные привычки вызывают у пациентов приверженность к терапии, а как результат являются профилактикой преждевременной смертности, - отметила исполняющая обязанности замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Наличие гипертонии у лиц пенсионного возраста требует постоянного приема поддерживающих доз лекарственных препаратов, отказ от которых даже на короткий срок может приводить к значительному ухудшению состояния пациента, отмечают специалисты.