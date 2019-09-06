Новости

В Крыму задержали судоводителя затонувшего прогулочного катера 11:10
Лето-2019 в Ижевске стало самым холодным с начала века 11:06
Лукашенко примет участие в праздновании 1000-летия Бреста 11:04
В Перми за убийство сына осужден пенсионер 11:04
Кластер альтернативных видов спорта создали в Детском Черкизовском парке 11:03
Косачев обвинил США во вмешательстве в российские выборы 11:00
В Омске квадрокоптер врезался в здание правительства 10:53
Сергей Безруков объяснил свою идею брать с западного кино мзду 10:50
В Беларуси золотовалютные резервы побили исторический максимум 10:50
Почтовый логистический центр в Хабаровске запустят к концу 2020 года 10:49
Назван самый привлекательный для туристов город в мире 10:45
Tesla пошутила над Porsche Taycan 10:44
В колледжах оснастят 700 мастерских почти на 4,4 миллиарда рублей 10:38
Путина пригласили в Чили к старообрядцам 10:38
Искусственный интеллект выяснил, когда стоит просить прибавку к зарплате 10:27
Южноуральских пенсионеров бесплатно обеспечат лекарствами от давления 10:25
Распродажа в ТЦ Владикавказа обернулась давкой и потасовкой 10:20
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34 10:10
Меркель сидя прослушала гимн перед переговорами с премьером КНР 10:04
В Москве сотрудник супермаркета избил пытавшегося украсть водку мужчину 10:02
В Крыму возобновили поиски пассажирки затонувшего катера "Камелот" 10:02
Более 300 человек ищут мальчика, пропавшего в Красноярском крае 09:58
Обновленный Lexus GX оказался дешевле предшественника 09:55
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги 09:52
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 10:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Южноуральских пенсионеров бесплатно обеспечат лекарствами от давления

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области стартовал региональный проект по обеспечению лиц старшего возраста бесплатными лекарственными препаратами для корректировки давления и уровня холестерина в крови. На его реализацию из областного бюджета выделено более 131 миллиона рублей, сообщили в минздраве региона.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Медведев распорядился закупить редкие детские лекарства

По расчетам врачей, в проекте примут участие десять тысяч человек - женщины в возрасте с 55 лет и мужчины - с 60. Определять, нужны ли им лекарства, будет лечащий врач. Все, у кого впервые установлен диагноз "гипертензивная болезнь" с высоким сердечно-сосудистым риском, будут в течение года обеспечиваться бесплатными лекарствами для снижения артериального давления и уровня холестерина в крови.

В проекте участвуют 55 медицинских организаций региона. В семи из них пациенты уже начали получать лекарственные препараты бесплатно. Это районные больницы Верхнеуральска и Нязепетровска, Карталинская городская больница, городские больницы №1 и №2 в Магнитогорске, а также горбольницы №1 и №2 в Миассе.

- Проект призывает людей ответственно относиться к своему здоровью, регулярно наблюдать за уровнем артериального давления, вести специальный дневник. Подобные привычки вызывают у пациентов приверженность к терапии, а как результат являются профилактикой преждевременной смертности, - отметила исполняющая обязанности замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Наличие гипертонии у лиц пенсионного возраста требует постоянного приема поддерживающих доз лекарственных препаратов, отказ от которых даже на короткий срок может приводить к значительному ухудшению состояния пациента, отмечают специалисты.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо
Правительство расширит программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России