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06.09.2019 11:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Многодетные семьи на Среднем Урале поддержали рублем

Текст: Ольга Штейн
Почти 19 тысяч многодетных семей в Свердловской области воспользовались возможностью получать ежемесячное пособие по уходу за детьми, рассказали в региональном департаменте информационной политики. Размер дополнительного пособия с 1 сентября 2019 года составляет 11 514 рублей.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Материальную помощь родителям, решившимся на большую семью, выделяют в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

На ежемесячные денежные выплаты, положенные уральцам при появлении в семье третьего или последующих детей - родных или усыновленных, в 2019 году Свердловская область получит из федерального бюджета почти 666 миллионов рублей, еще 328 миллионов запланировано в региональной казне.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Кроме того, на ежемесячную выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в бюджете Свердловской области на 2019 год предусмотрено 1,7 миллиарда, - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Дополнительное пособие в размере одиннадцати с небольшим тысяч рублей получают также и родители первенцев, если доход на каждого члена семьи ниже полутора величин прожиточного минимума. Пока что выплаты предусмотрены лишь на малышей в возрасте до полутора лет. С 1 января 2020 года на пособие смогут претендовать родители детей до трех лет, причем доходы семьи не должны будут превышать уже двух величин прожиточных минимумов на человека. Финансирует выплаты федеральный бюджет.

Добавим, в Свердловской области с 2011 года существует региональный материнский капитал: выплату могут получать семьи, родившие или усыновившие третьего ребенка. За все это время единовременное пособие получили почти 64 семьи, из них более трех тысяч - в 2019 году. На сегодняшний день областной маткапитал составляет 137 114 рублей.

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