ООН представили опыт Югры по выделению жилья для коренных народов

Постоянное представительство России при ООН представило доклад о жилье для коренных народов. Документ был подготовлен для управления Верховного комиссара организации в ответ на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз.

Одним из примеров работы над социально-экономическим и демографическим развитием коренных народов стала практика, сложившаяся в Югре.

Кроме общих государственных программ с 2006 года здесь действует несколько региональных, направленных именно на поддержку коренного населения. Одна из них - "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", сообщает департамент общественных и внешних связей.

Господдержку в форме субсидии с начала действия программы и до 2018 года получили 2789 семей. Общий объем средств составил более 5,3 миллиарда рублей. На эти деньги северяне купили или построили более 212 тысяч квадратных метров жилья.

В текущем году на безвозмездные жилищные субсидии для коренных малочисленных народов запланированы средства в размере 704 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке еще 268 семей смогут обзавестись домашним очагом.

Помимо средств на жилье программа устойчивого развития коренных народов предусматривает и субсидии на обустройство земель традиционного природопользования.

Это позволяет построить за счет государственных средств жилую избу, избушки рыбака и охотника, большой кораль - загон для оленей или лошадей, лабаз, ледник, склады, помещения под электростанцию и для техники, навесы для сушки рыбацких сетей - в общем, все то, из чего складывается быт и жизнь обитателей тундры, ведущих традиционное хозяйство.

Между тем

Информатизация не обошла стороной традиционный во многом уклад Югры. В прошлом году здесь появилось первое IT-стойбище - на родовых угодьях семьи оленеводов Пяк в деревне Нумто, что в Белоярском районе.

- С интернетом очень удобно. Если раньше, например, мне нужно было получить какую-нибудь справку, я пешком добирался до деревни Нумто, затем ждал рейс, который летает до районного центра раз в неделю. Если была плохая погода, задерживался в деревне на две недели. А мне надо было только подпись поставить! Теперь могу все это сделать, просто выйдя в Сеть, - говорит Василий Пяк.

До конца 2019 года еще семь югорских стойбищ получат доступ к спутниковому интернету. В результате современной связью будут обеспечены около 1450 человек на 61 территории традиционного природопользования. В следующем году планируется оснастить еще 13 национальных поселений с общим охватом 548 человек.