ООН представили опыт Югры по выделению жилья для коренных народов

Новости

Названа дата выхода на свободу Кокорина и Мамаева 17:27
В Японии обнаружен крупнейший в стране скелет динозавра 17:21
Песков: Путин проинформирован о нападении на Памфилову 17:20
В калининградской филармонии зрителей нарядят в концертные костюмы 17:02
Сергей Семак: Озвученные в СМИ суммы премиальных завышены 17:00
В Англии впервые найдены доказательства великой победы Кромвеля 17:00
Видео: задремавший на дороге слон парализовал движение транспорта 17:00
Сборная РФ по баскетболу потеряла шансы на выход в четвертьфинал ЧМ-2019 16:58
Красноярские ученые занялись поиском гена интернет-зависимости 16:55
Мутко поручил выявить препятствия для развития арендного жилья 16:52
Военная экспедиция повторила путь первопроходца Земли Александры 16:52
Гитарист Дэн Уорнер умер, спустившись со сцены 16:48
Скончался один из пострадавших в Воркуте шахтеров 16:38
Ford впервые показал кроссовер, который покорит даже Сибирь 16:35
Глава ЦБ не видит готовности к индивидуальному пенсионному капиталу 16:33
30-летняя певица Рей Харрис погибла в ДТП 16:26
Под Владимиром арестован насмерть сбивший детей водитель BMW 16:26
Басманный суд заочно арестовал основателя "Рольфа" Сергея Петрова 16:24
Вышел тизер фильма "Хищные птицы" с Марго Робби 16:17
На российско-эстонской границе задержали Cadillac с 63 кг гашиша 16:12
Новая Skoda Octavia: рассекречен основной элемент дизайна 16:11
Три человека утонули во внедорожнике в Забайкалье 16:10
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выбыл из строя на три недели 16:04
Найден первый след живого существа в истории Земли 16:00
Житель Башкирии бросил самодельную гранату в такси 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 17:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ООН представили опыт Югры по выделению жилья для коренных народов

Текст: Екатерина Призова
Постоянное представительство России при ООН представило доклад о жилье для коренных народов. Документ был подготовлен для управления Верховного комиссара организации в ответ на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Одним из примеров работы над социально-экономическим и демографическим развитием коренных народов стала практика, сложившаяся в Югре.

Кроме общих государственных программ с 2006 года здесь действует несколько региональных, направленных именно на поддержку коренного населения. Одна из них - "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре", сообщает департамент общественных и внешних связей.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Наталья Комарова назвала советы членов СПЧ очень ценными для работы

Господдержку в форме субсидии с начала действия программы и до 2018 года получили 2789 семей. Общий объем средств составил более 5,3 миллиарда рублей. На эти деньги северяне купили или построили более 212 тысяч квадратных метров жилья.

В текущем году на безвозмездные жилищные субсидии для коренных малочисленных народов запланированы средства в размере 704 миллионов рублей. Благодаря этой поддержке еще 268 семей смогут обзавестись домашним очагом.

Помимо средств на жилье программа устойчивого развития коренных народов предусматривает и субсидии на обустройство земель традиционного природопользования.

Это позволяет построить за счет государственных средств жилую избу, избушки рыбака и охотника, большой кораль - загон для оленей или лошадей, лабаз, ледник, склады, помещения под электростанцию и для техники, навесы для сушки рыбацких сетей - в общем, все то, из чего складывается быт и жизнь обитателей тундры, ведущих традиционное хозяйство.

Между тем

Информатизация не обошла стороной традиционный во многом уклад Югры. В прошлом году здесь появилось первое IT-стойбище - на родовых угодьях семьи оленеводов Пяк в деревне Нумто, что в Белоярском районе.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Губернатор Югры обсудила в СПЧ меры поддержки молодых семей

- С интернетом очень удобно. Если раньше, например, мне нужно было получить какую-нибудь справку, я пешком добирался до деревни Нумто, затем ждал рейс, который летает до районного центра раз в неделю. Если была плохая погода, задерживался в деревне на две недели. А мне надо было только подпись поставить! Теперь могу все это сделать, просто выйдя в Сеть, - говорит Василий Пяк.

До конца 2019 года еще семь югорских стойбищ получат доступ к спутниковому интернету. В результате современной связью будут обеспечены около 1450 человек на 61 территории традиционного природопользования. В следующем году планируется оснастить еще 13 национальных поселений с общим охватом 548 человек.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34