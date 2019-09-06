В каких городах России лучше всего работает общественный транспорт

Каждый день мы пользуемся услугами общественного транспорта, но не всегда качество его работы нас устраивает. Аналитики опросили жителей двухсот российских городов и выяснили, в каких из них перевозчики работают на "отлично".

Оценивалась доступность транспорта и развитие инфраструктуры в целом (дороги, улицы). Согласно исследованию портала Domofond.ru выяснили, самую высокую оценку городскому транспорту дали жители Тюмени - 8,2 балла из десяти возможных. "Можно доехать хоть куда", "развитая инфраструктура" - такие плюсы отмели жители сибирского города.

Второе место заняли Северск (Томская область) и Новый Уренгой (ЯНАО) с восемью баллами. Ямальцы, в частности, отмечают удобную транспортную развязку.

Кстати, в десятку вошел еще один арктический муниципалитет: Ноябрьск - у него 7.7 балла по шкале качества услуги. Так же в большей степени довольны общественном транспортом в Ижевске, Обнинске, Ейске, Москве и Череповце.

А вот самая низкая оценка - у транспорта в городе Шахты Ростовской области: 4,2 балла. Этот город часто становится аутсайдером рейтингов. В данном списке он делит это место с соседним Каменском-Шахтинским и кемеровским Киселевском.

"Мало общественного транспорта", - говорят жители Шахт. "Общественный транспорт ходит плохо", - вторят им респонденты из Каменска-Шахтинского.

По традиции, эксперты отдельно оценивают ситуацию в городах-миллионниках. Предсказуемо, что в этой категории лучше всего обстоят дела в Москве: жители столицы оценили работу общественного транспорта на 7,7 балла из 10.

Второе место - за Казанью (7,4 балла) а третье - у чуть-чуть отставшего от столицы Татарстана Санкт-Петербурга (7,3 балла). Следом за ним идет Екатеринбург - 7,1 балла. Такую же оценку работе транспорта дали жители Новосибирска и Перми.

"Ниже всего среди городов-миллионеров оценили работу транспорта жители Челябинска - он набрал всего 5,9 балла. Один из респондентов в качестве недостатков указал автобусные маршруты, другой - работу маршрутного такси", - говорится в исследовании.В среднем по стране, по мнению опрошенных, перевозчики работают на 6,6 балла.